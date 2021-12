MC Guimê se apresenta em Salvador nesta sexta-feira

Um dos nomes mais conhecidos do funk ostentação paulista, MC Guimê é a atração da próxima edição da festa Sexta de Luxo, que acontece nesta sexta-feira, às 22 horas, na The Best Beach, na Ribeira.

O artista se apresenta com sucessos como País do Futebol, tema de abertura da novela Geração Brasil, da Rede Globo, além dos sucessos Na Pista, Eu Arraso e Brazil We Flexing.

O evento conta ainda com shows das bandas Black Style e La Fúria, e os ingressos custam R$ 40, camarote, e R$ 20, pista.

adblock ativo