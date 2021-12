Mayara é eliminada do BBB17 com 81% dos votos

Mayara é a segunda eliminada do BBB17. Na noite desta terça-feira, 7, ela saiu da casa com 81,6% dos votos, enquanto Vivian ficou com 18,4%. Ao saber do resultado, a sister chorou e foi amparada pela amiga Vivian e por Manoel. que também se emocionaram.

Logo que saiu da casa, ela já foi informada quem foi a sétima pessoa a votar nela. "Mayara, a plateia tem um recado para você", disse Leifert, perguntando. "De quem foi o sétimo voto?". A plateia grita: "Roberta!". Mayara tomou um susto com a revelação. "Gente, eu falei com ela. Não acredito".

