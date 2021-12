Maurício Pestana lança coleção de cartuns em Salvador

O cartunista Maurício Pestana lança em Salvador nesta terça-feira, 28, uma coletânea de três livros com ilustrações voltadas à defesa da igualdade e dos direitos humanos. Os livros reunem cartuns publicados por Pestana durante 30 anos em instituições do movimento negro do Brasil e do exterior, inclusive o Olodum. O lançamento da obra intitulada “Maurício Pestana – 30 anos de Arte pela Igualdade” acontecerá na Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, no Curuzu.

