Maurício Mattar retorna para a Record TV após quatro anos

Após quatro anos afastado das novelas, o ator Maurício Mattar retornará à televisão na próxima novela da Record TV, que ainda não tem nome definido. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora ao jornal O Estado de S. Paulo. O ator, que vem se dedicando à carreira de cantor, teve sua última participação na televisão em 2016, na série "TOCs de Dalila", do canal Multishow.

De acordo com a jornalista Keila Jimenez, o ator viverá Paulo Roberto, vilão da novela que irá substituir Belaventura no primeiro trimestre de 2018. Na história, ele vai ser o grande atormento da vida da mocinha da novela, que será interpretada pela atriz Camila Rodrigues. A emissora, no entanto, não confirma o papel dele na trama.

Com longa história na Globo entre as décadas de 1980 e 2000, essa será a terceira participação de Maurício na Record TV, onde fez "Louca Paixão" em 1999 e o remake de "Dona Xepa", sua última participação em uma novela, em 2013.

