Mauricio de Sousa celebra 80 anos

Atire um coelhinho azul aquele que nunca leu uma revista da Turma da Mônica. Famosa pela protagonista baixinha e dentuça, que completou 50 anos em 2013, a publicação faz parte da formação literária de crianças do Brasil inteiro desde 1970, quando foi lançada a primeira tiragem da revista Mônica. Agora, décadas mais tarde, os lendários personagens do bairro do Limoeiro vivem para ver outra data importante - os 80 anos de seu pai e criador, Mauricio de Sousa.

Filho dos poetas Antônio Maurício de Sousa e Petronilha Araújo de Sousa, Mauricio nasceu no dia 27 de outubro de 1935 no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Santa Isabel, embora tenha sido criado em Mogi das Cruzes. Foi lá que começou sua relação com a leitura. Em entrevista por telefone, ele conta que sua infância foi marcada por revistas, saraus e poesia. "O que mais tinha na minha casa era livro", recorda.

Assim, em meio à música, cultura e literatura, Mauricio de Sousa deu seus primeiros passos. Aprendeu a ler, curiosamente, com gibis. Não tardou para querer fazer os seus. "Desde criança, eu pensava na possibilidade", explica o cartunista. "Para mim, era só crescer e aprender". Aos 12 anos, ele se aventurou e criou seu verdadeiro personagem debutante, o Capitão Picolé. Já com um tino para os negócios, Mauricio fazia revistinhas artesanais e vendia para os colegas na escola.

Do jornalismo ao gibi

Até então, Mauricio de Sousa nunca se imaginou como um escritor. Foi, no auge dos seus 19 anos, para a capital de São Paulo com uma pasta de ilustrações e o desejo de trabalhar com isso. Na Folha da Manhã, atual Folha de S. Paulo, foi aconselhado a tentar outra coisa enquanto aperfeiçoava os traços. De quebra, ganhou um emprego como repórter policial. "Na reportagem do jornalismo eu aprendi a linguagem enxuta", explica, o que foi útil para colocar frases pequenas nos balões dos gibis.

Anos mais tarde, em 1959, Mauricio conseguiu publicar suas primeiras tirinhas no jornal, com a história de Bidu e seu dono Franjinha. Não parou mais. Criava personagens baseados em seus amigos, família e filhos (com dez crianças em casa, tinha inspiração para dar e vender).

Em 1963, enquanto trabalhava na companhia da família, como era costume, observou a filha Mônica brincar. Assim, criou sua gêmea no papel: gordinha, geniosa, sempre de vermelho. "Todos nós conhecemos alguém 'Mônica'", brinca. "Ela nasceu da história do Cebolinha como personagem secundária. Roubou a cena e nunca mais saiu de lá".

Escritor e empresário

Primeiro cartunista a ocupar uma cadeira na Academia de Letras de São Paulo, Mauricio de Sousa desenvolveu um trabalho diretamente ligado à formação infantil. Só no ano passado, 520 livros didáticos utilizaram conteúdo da Turma da Mônica. Isso não é tudo. As próprias historinhas trazem conteúdo educacional e moralizante. "Eu acho super importante, desde que esteja disfarçado", contrapõe Mauricio. "Desde que nenhuma criança sinta que nós estamos passando lição de casa".

Assim, as publicações seguem até hoje educando de maneira velada, com a máxima de transmitir felicidade para os leitores. A Turma da Mônica, de acordo com Mauricio, não levanta bandeiras. "Se algum assunto está sendo discutido na minha mesa do almoço ou do jantar entre todos e não tem nenhuma briga, aquele assunto já pode ir para a revista".

Assim, o que gera polêmica ainda não pode estar nas histórias de Mauricio. Na sexta edição da Turma da Tina, por exemplo, ele tentou, incluindo a história do personagem Caio, que dava a entender que era gay. "Depois que o Caio apareceu lá e deixou essa dúvida, teve muita crítica e muita carga contrária", diz o autor. "A sociedade vai resolver, e depois de estar resolvido, nós estaremos juntos".

Essa lógica de agradar o público integra outra faceta importante da vida profissional do cartunista - ele emprega seu nome à Mauricio de Sousa Produções, empresa responsável pela sua marca, com mais do que revistas. São cerca de três mil produtos infantis, variando entre brinquedos, utensílios domésticos e roupas. Com o selo da empresa, Mauricio apresenta produtos como Mini Melancia da Magali, uma fruta de verdade, roupas para cachorro (e acessórios) com a estética dos personagens e sacos de lixo da Turma da Mônica.

Aos quase 80, Mauricio não para - seja na empresa ou na sala de roteiros. A novidade é outro desdobramento da história da menina baixinha: a Turma da Mônica Adulta, projeto que ele pretende lançar em três anos.

"Os personagens estariam com seus 25 anos de idade e acompanhariam a idade do leitor fazendo aniversário a cada ano.", conta Mauricio. "A gente amplia a nossa rede, a nossa linha de leitores".

adblock ativo