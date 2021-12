Matriz africana é festejada com eventos em Salvador

Música, artes plásticas, teatro, cinema, seminários, debates e performances variadas. Salvador será palco de diversas expressões artísticas e ações afirmativas, nesta quinta-feira, 20, Dia Nacional da Consciência Negra.

Na data da morte de Zumbi dos Palmares - figura histórica e símbolo de resistência do povo negro -, será mostrada a pluralidade da arte de matriz africana e o debate da realidade dos afrodescendentes.

Impossível falar de todos os eventos, mas vale agendar alguns. Para começar, a exposição Orixas Jazz, da artista plástica Bárbara Tércia, nesta quinta, 20, às 20 horas, na Galeria da Aliança Francesa.

Símbolos da cultura afro

Bárbara dialoga com o artista francês Henri Matisse e afirma que expõe "61 trabalhos, com signos e símbolos ligados à cultura afrobrasileira contemporânea".



Já os apreciadores de música têm como opção o concerto Afrologia, com o Sanbone Pagode Orquestra, às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os artistas Carla Visi, Magary Lord e Leo Santana participam do evento.



O maestro Hugo Sanbone, regente da orquestra, afirma que o concerto apresenta "a evolução da música de influência da cultura afro-descendente no continente americano".

Exibição de Filme

E que tal nesta sexta, 21, às 19 horas, assistir a "Mocambo Akomabu", documentário com foco na comunidade quilombola Alto do Tororó, localizada em São Tomé de Paripe? A iniciativa é de João Paulo Diogo. O filme será lançado no Centro Cultural Plataforma.

A peça "Sortilégio II - Mistério Negro de Zumbi Redivivo" estreia nesta sexta no Vila Velha, às 20 horas. Texto de Abdias Nascimento, direção de Ângelo Flávio.



E tem ainda o Sarau da Onça, no bairro Novo Horizonte, que discutirá gênero e sexualidade com performances de dançarinos do grupo The Fabulous. O encontro acontece sábado, às 19 horas.

