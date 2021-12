Matheus & Kauan são confirmados no Festival de Verão

Além das lojas oficias do Festival de Verão, no 2º e 3º piso do Shopping da Bahia, os ingressos também podem ser adquiridos no site do Festival de Verão ( www.fv16.com.br ), nos balcões Ticketmix, e no balcão Pida, localizado no Shopping Piedade ou pelo aplicativo e site do Ingresso Rápido ( www.ingressorapido.com.br ). Os portões estão programados para abrir às 14h.