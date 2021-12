Mateus Aleluia grava DVD no Domingo no TCA

Clique aqui e confira outras opções no roteiro de música

No ensaio, o clima é de reverência. Os sete músicos que o acompanham conhecem e respeitam a trajetória de Mateus Aleluia, único representante ainda vivo da formação original do grupo Os Tincoãs, um dos mais importantes para a construção e popularização da identidade musical afro-baiana a partir da década de 60 do século passado.

A preparação da banda é para o show do cantor e compositor no próximo domingo dentro do projeto Domingo no TCA, que acontece a partir das 11 horas, com ingressos vendidos a partir das 9 horas a R$ 1 e com acesso imediato ao teatro, para evitar a ação de cambistas.

Na ocasião, serão gravadas imagens para um DVD, que Aleluia prefere chamar de um “registro cultural deste momento de minha carreira”. O show será dividido em quatro blocos. No primeiro, Aleluia vai apresentar suas influências africanas. Em seguida, um momento de homenagem aos Tincoãs, mas “com a minha interpretação sobre amúsica do grupo”, esclarece.

A apresentação segue com um momento de participação dos músicos com que Aleluia vem trabalhando nos últimos anos, como Mario Ulloa e Manu Laffer. O último bloco será centrado no CD Cinco sentidos, o primeiro da carreira solo do cantor, lançado no ano passado.

Estão previstas ainda a participação da Orquestra Afro Sinfônica e das filarmônicas Lira Ceciliana e Minerva Cachoeirana.

O quê: Domingo no TCA com Mateus Aleluia

Quando: Domingo, 11 horas

Onde: Teatro Castro Alves, no Campo Grande

Quanto: R$ 1

