Masters de João Gilberto são analisadas pela perícia

A perícia nas fitas masters dos três principais discos de João Gilberto, Chega de Saudade (1959), O Amor, o Sorriso e a Flor (1960) e João Gilberto (1961), além do compacto João Gilberto Cantando as Músicas do Filme Orfeu do Carnaval (1961), começaram a ser realizadas na tarde desta terça-feira, 23, pelo produtor Marco Mazzola, no Rio de Janeiro.

A avaliação técnica do material foi uma determinação da Justiça do Rio para atestar o estado das obras, já que João afirmava que sua gravadora poderia ter abandonado as gravações e mesmo entregue a ele cópias, e não as versões originais de seus discos.

Ainda sem um laudo conclusivo, que só deve ficar pronto na semana que vem, uma fonte que teve acesso à perícia inicial informou à reportagem que as primeiras audições apontaram que as fitas não são cópias e que não estão em estado crítico de conservação.

O perito Marco Mazzola, procurado pela reportagem, não foi localizado. Sua secretária informou que ele estava incomunicável em Guaratiba, no Rio de Janeiro, cuidando da produção das apresentações que serão feitas para o Papa Francisco. Mazzola foi também quem produziu o disco oficial para a Jornada Mundial da Juventude. Já sua assessoria de imprensa disse que o produtor não pode se pronunciar até que o trabalho termine, uma vez que é obrigado a cumprir um acordo de confidencialidade. Nem os advogados das partes puderam acompanhar seus trabalhos no estúdio.

Se a originalidade e o bom estado das masters for confirmado, a gravadora EMI ganha um argumento de peso. Seu advogado Raphael Miranda já defendeu a empresa dizendo que João criou uma "cortina de fumaça" ao dizer que a gravadora havia estragado suas gravações, e até mesmo desaparecido com elas. Na visão da gravadora, João usa esse argumento para ganhar na Justiça a posse de um material que pertence à EMI, já que a gravadora pagou pelas masters quando eles foram gravados nos anos 1960. A posse das masters nada tem a ver com os direitos autorais das obras. "Ele quer dinheiro. Esse homem não é confiável", disse Miranda em recente entrevista.

