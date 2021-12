Massapê e Colher de Pau fazem show neste sábado no Coliseu do Forró

>> Clique aqui e veja a programação musical da cidade







Os gruposForró Massapê e Colher de Pau fazem show neste sábado, 02, no Coliseu do Forró, na Praia de Patamares, partir das 22h. Primeira banda a subir ao palco do evento, a Colher de Pau animará a noite com músicas do tradicional pé-de-serra e forró romântico. A apresentação também espaço para a "colher elétrica", como o grupo se refere à mistura de forró e axé.







O Massapê, segundo a se apresentar na noite de forró, investirá em um repertório autoral. “A dança dos Feixes de Luz”, “Juntinho Assim”, “Memórias de um Coreto” e “Nossos Olhos”, além de outras, farão parte do set list. Composta por Gustavo Sérgio (zabumba), Jorge Borges (violino) e Diego Mendes (triângulo), a banda foi criada há cinco anos e aposta no forró universitário.









