Masp deixa homenagens a Lina bo bardi para 2015

Ele é o museu mais frequentado de São Paulo, com uma média de 50 mil visitantes por mês. Olhando, parece estar encravado no chão por dois imensos grampos vermelhos, deixando os seus 11 mil metros quadrados divididos em cinco pavimentos livres para abrigar um vão de 74 metros. A arquiteta Lina Bo Bardi idealizou o Museu de Arte de São Paulo (Masp) não para ser visto como um elefante-branco no coração da Avenida Paulista e, sim, como um espaço aberto ao coletivo.

"O que eu quero chamar de monumental não é questão de tamanho ou de 'espalhafato', é apenas um fato de coletividade, de consciência coletiva", afirmou a arquiteta, ao descrever o projeto do Museu de Arte de São Paulo. Mas, apesar de toda a grandiosidade ideológica da obra e, mais especificamente, do sentimento e da intenção de Lina em fazer do vão do Masp "uma praça sem jardim nenhum para reuniões populares, exposições ao ar livre, concertos gratuitos, nada mais", a direção do museu deixou o dia 5 de dezembro, data em que se comemora os 100 anos da arquiteta, passar em branco. Nem mesmo o site da instituição faz menção à data, como também não informa o calendário de comemorações.

"Realmente, não foi idealizado no planejamento de 2014 e, portanto, pela curadoria anterior, alguma exposição ou evento para homenagear Lina Bo Bardi nos espaços do Masp", afirmou Renata Toledo Geo, gerente de Comunicação e Relacionamento da instituição. No entanto, de acordo com ela, o novo diretor artístico está elaborando uma programação que tem como destaque o retorno dos cavaletes de vidro na expografia do acervo.

Para Renato Anelli, arquiteto, urbanista, historiador e um dos diretores do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, as principais obras de Lina são reconhecidas pela empatia que estabelecem com a população que a utiliza: "Algumas adquiriram um caráter monumental, como foi o caso do Museu de Arte de São Paulo, escolhido várias vezes como imagem-símbolo da cidade, mas que não impede que a praça sob o vão livre seja intensamente utilizada. Outros projetos tiveram seu programa de uso concebido por ela, como no caso do Sesc Pompéia, em São Paulo. São obras de enorme importância, com reconhecimento internacional, que atingem esse objetivo sem a vontade de sofisticação e distinção social", diz.

Portas abertas

Mesmo passando por dificuldades financeiras, a Casa de Vidro, que abriga o instituto, no bairro do Morumbi, mantém as portas abertas para o público, com visitas agendadas. Para garantir vida útil, o instituto trabalhou 2014 com alguns parceiros de peso. A marca italiana de mobiliário Arper, por exemplo, produziu 500 mil exemplares da cadeira Bowl. Lina conservou um protótipo desse móvel, projetado nos anos 1950. Graças a esse licenciamento e a algumas iniciativas envolvendo obras e publicações de Lina Bo, a Casa de Vidro se mantém atuante.

Mas, no que tange ao Masp, tudo ficará mesmo para 2015, embora a instituição tenha cedido obras e documentos para exposições no Brasil e no exterior, em países como Alemanha e Suíça.

Se, por algum motivo especial, o centenário foi negligenciado pela gestão anterior do Masp, no Sesc Pompeia a programação é intensa. Um dos destaques é o show, dia 7, com Adriana Calcanhotto, em homenagem à arquiteta. A antiga fábrica de tambores, que, nas mãos de Lina Bo, virou espaço de lazer, ganhou duas exposições simultâneas e podem ser vistas até o dia 14. Uma delas, A Arquitetura Política de Lina Bo Bardi, tem curadoria dos arquitetos Marcelo Ferraz e André Vainer. O visitante pode conhecer a concepção dos três mais importantes projetos de Lina: o Solar do Unhão, o Masp e o Sesc Pompéia.

Já sob a curadoria de João Bandeira e Ana Avelar, a exposição Lina Gráfica reúne documentos, cartazes, croquis, fotografias, plantas, desenhos, artigos seus publicados no suplemento A TARDE Cultural, textos do Diário de Notícias, além de documentários e entrevistas com quem trabalhou e conheceu a arquiteta.

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 33, Pompéia / Instituto Lina Bo e P. M. Bardi - Rua General Almério de Moura, 200, Morumbi

