"Marvel versus DC" é tema de bate-papo em Salvador

As histórias em quadrinhos estão divididas em praticamente duas editoras mais populares: a DC e a Marvel. Da primeira, surgiram heróis como Batman, Superman e Flash. Já a segunda é o responsável por Homem-Aranha, X-Men e Os Guardiões das Galaxias. Quem vence esse embate?

A questão é tema do bate-papo que acontece sábado, 9, das 14h30 às 17h, no RV Cultura e Arte, no Rio Vermelho, dentro do projeto Narrativas Gráficas. O produtor cultural e jornalista Edimario Duplat é quem vai "comandar" o embate, que também terá curiosidades e diferenças e semelhanças das duas editoras nos últimos 75 anos.

Edimario explica que a DC é marcada por heróis mais emblemáticos, "quase Deuses Modernos", já a Marvel mostra os heróis com dificuldades de "pessoas normais". "Só que, com o tempo, as duas quase sempre bebem um pouco da outra e acabam misturando esses conceitos, mesmo sem perder suas identidades", afirma.

Ele considera um ponto fraco das editoras a pouca ousadia nos últimos anos. "Eles acabam se tornando viciados em algumas fórmulas ou estilos que acabam ficando ultrapassados... e perdendo o senso criativo que os destacaram", disse.

Quem vence a batalha? Edimario não revela, "assim você vai me complicar", deixando o suspense para o bate-papo no sábado.

