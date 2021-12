Martnália traz a Salvador o show de sua nova turnê

A cantora carioca Mart'nália apresentará em Salvador o repertório do seu mais recente trabalho, o CD e DVD “Mart´nália em África ao vivo”. O show acontecerá na Conha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 9 de janeiro.



O CD e o DVD são frutos da viagem que a artista fez à África, em 2008, para shows em Luanda (Angola) e Maputo (Moçambique), na ocasião do lançamento do CD "Madrugada".

