Mart'nália lança DVD de show dirigido por Martinho da Vila

"É para ouvir e cantar naquele churrasco de domingo, sabe? Se não quiser, não precisa nem olhar". Quem diz isso é a própria "dona" do DVD (e CD) Mart'nália em Samba!, recém-lançado pela Biscoito Fino.

Vai mesmo por aí a proposta do trabalho, que registra o show gravado em maio no Centro Cultural João Nogueira, no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. O repertório de mais de 30 faixas destaca clássicos que qualquer um acompanha, não importa de onde vem a voz.

Peço a Deus, Saudosa Maloca, Maracangalha, Coração em Desalinho, Chiclete com Banana, Deixe a Menina, Quem te Viu, Quem te Vê, Sorriso Negro e Saigon fazem parte desse time de standards.

Boa malandragem

Mas até que vale a pena olhar para a tela, sim. Mesmo não inovando no formato, o DVD mostra uma Mart'nália despojada e alto astral que imprime um tom de boa malandragem a faixas como Casa 1 da Vila e Ela é Minha Cara.

A cantora também transita com desenvoltura por composições que vão de Marcelo Camelo (Samba a Dois) a Ivone Lara (Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço), passando por Caetano Veloso (Pé do Meu Samba), Carlinhos Brown (Um Dia Desses) e Djavan (Avião).

Também surge uma inusitada parceria com Emicida, que divide com a anfitriã os vocais de Quero Ver Quarta-feira, música do rapper paulista que sugere uma reflexão sobre o lado menos glamuroso do Carnaval.

Tudo de mãos dadas com o samba, que surge no título como uma localização. "É um estado de espírito, é um lugar", diz Mart'nália, que já havia seguido essa ideia nos DVDs gravados na África e em Berlim.

Pai na direção

Dessa vez ela conta com o auxílio luxuoso do pai, Martinho da Vila, que assina a direção e também sobe ao palco. O grande momento ficou reservado para o final, quando a dupla engata uma sequência que começa em Beija, Me Beija e termina em Madalena do Jucu.

Também entra no set-list a inevitável Casa de Bamba, que funciona como deixa para a família toda assumir o palco - além do pai na direção, Mart'nália tem a irmã Analimar e os sobrinhos Raoni e Dandara na banda.

Depois de cair no samba, é hora de ir para os extras. Lá estão as inéditas Sinto Lhe Dizer, de Moska, e Tem Juízo, Mas Não Usa, de Pedro Luis e Luiz Queirga, únicas que foram gravadas em estúdio.

