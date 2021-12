Mart'Nália destaca ação em defesa do meio ambiente no Festival de Lençóis

Mart´Nália aproveitou o show na segunda noite do Festival de Lençóis na sexta-feira, 14, para falar sobre o tema da festa, o programa Bahia sem Fogo, que promove novas ações de combate aos incêndios florestais na Bahia. "O que eu puder fazer por essa natureza toda eu farei, e estar aqui cantando faz parte dessa história. Tô muito feliz de estar em Lençóis, é um sonho realizado", afirmou Mart'Nália.

Antes da artista, o vocalista da BaianaSystem, Russo Passapusso, apresentou seu show solo, mas não deixou de fora sucessos da banda que lidera. No repertório, grandes sucessos da Música Popular Brasileira (MPB). Ainda no palco principal da segunda noite da festa se apresentaram a banda Cidade Liberal e o também sambista Délcio Luiz, que recebeu Mart'Nália no palco para relembrar alguns sucessos de Martinho da Vila, pai da cantora carioca.

Na abertura do festival, na noite de quinta, 13, o secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, anunciou o monitoramento aéreo de focos de incêndios (helicópteros e aviões) na região da Chapada Diamantina e participou do lançamento do livro “Unidades de Conservação da Bahia”. O cantor baiano Lazzo foi o destaque artístico da noite.

adblock ativo