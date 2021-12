Martinho da Vila homenageia Noel Rosa em novo álbum

No ano do centenário de Noel Rosa, não vão faltar homenagens para o Poeta da Vila. Se estivesse vivo, ele iria completar 100 anos no dia 11 de dezembro. E o primeiro a celebrar a data é Martinho da Vila, nascido e criado no mesmo bairro de Noel, a Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O cantor carioca lança neste mês, pela gravadora Biscoito Fino, o álbum Poeta da Cidade - Martinho Canta Noel. "Temos uma ligação direta por causa do bairro. Foi Noel quem imortalizou a Vila, numa época em que Unidos de Vila Isabel nem existia. Por outro lado, eu imortalizei o carnaval da escola de samba", diz Martinho.

adblock ativo