Maroon 5 se apresenta pela primeira vez em Salvador

Um clássico - lá pelas tantas de 1994, um grupo de amigos se junta para formar uma banda. Assim, tocando o pop rock do ensino médio, a Kara's Flowers lançou seu primeiro disco e, em seguida, resolveu dar um tempo. Voltou? Definitivamente. Mas, desde 2001, com novo nome - Maroon 5, que você talvez tenha visto espalhado pelos cantos da cidade.

O motivo? Pela primeira vez na carreira, a banda liderada por Adam Levine se apresenta em Salvador. Domingo, às 20 horas, o sexteto leva à megaestrutura montada no Parque de Exposições o show do seu novo disco, V, em espetáculo para 30 mil pessoas.

A coisa é grande. Em palco de 20 x 14 m², eles trazem para a Soterópolis, que desbancou Recife na corrida pelo evento, o repertório de V, seu quinto trabalho.

Com o já característico pop rock, os garotos entoam novos hits, como a sensual Animals e a animada Sugar (mais de 1 bilhão de visualizações na plataforma YouTube), que promete fazer os fãs gritarem o bordão "Yes, please!".

Para quem pediu "por favor" para que o show fosse em Salvador, a estrutura é pensada de modo a não deixar a desejar frente às grandes arenas.

"A nossa maior deficiência em Salvador é casa de show", explica o produtor Paulo Tavares, da Arte Produções, que organiza a festa em parceria com a Time For Fun e apoio de A TARDE. "Estamos transformando o parque em um estádio".

Com LED de 310 m² no palco, a estrutura visa o conforto do público, majoritariamente adolescente e desacostumado a grandes apresentações internacionais - a última atração gringa de destaque que se apresentou na cidade foi Elton John, em fevereiro de 2014, também por meio da Arte Produções.

Pop nas alturas

Dona de três Grammy e xodó de premiações como o Teen Choice Awards e o People's Choice Awards, a banda conta hoje com seis músicos na formação. Nos vocais, o conhecido Adam Levine, também técnico do The Voice US em todas as dez temporadas. Nas guitarras, James Valentine. Mickey Madden no baixo, Matt Flynn na bateria e PJ Morton no teclado. Para fechar, o também tecladista Jesse Carmichael, que retornou à banda depois de dois anos.

É com esse time que o Maroon 5 pisa pela quinta vez no Brasil. Além de Salvador, a banda toca em Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, segue para Lisboa.

Para quem tem os singles da banda na ponta da língua, sem decepção. No set list de outros shows da mesma turnê, as canções famosas do grupo não ficaram de fora. A expectativa é que One More Night, She Will Be Loved e This Love serão interpretadas - sem falar da malemolente Movies Like Jagger, hit com quase 400 milhões de visualizações no YouTube.

Estrutura

"Sozinho não vou ficar", conta o empresário Diogo Iwanga, 29, que vem de Recife para apreciar a banda. "Tem uma amiga que também vai e descobrimos isso pelo grupo do Facebook". De acordo com a produção do evento, cerca de 50% dos ingressos foram vendidos para turistas.

Ao todo, são três setores para acomodar o público. A diferença entre eles, além do preço, está na localização. O Front Stage fica, literalmente, na frente do palco. Quem comprou o Lounge Vip, na lateral, também tem acesso à area. Mais ao fundo, a da pista.

Sair cedo para o dia do show pode ser uma boa ideia: a produção faz uma pré-abertura dos portões às 10 horas, sem acesso à frente do palco, mas com opções de banheiro e praça de alimentação.

Às 17 horas, todas as entradas serão liberadas. Pouco depois, a também norte-americana Dashboard Confessional, banda escolhida pelo Maroon 5 para fazer os shows de abertura no Brasil, se apresenta por meia hora. Em seguida, às 20 horas, o grupo principal toma o palco para duas horas de espetáculo.

Há ainda poucos ingressos para a pista e um número maior para Lounge Vip.

