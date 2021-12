A banda Maroon 5 lançou, na noite de terça-feira, 11, o single "Don´t Wanna Know", em parceria com Kendrick Lamar. A banda já havia tocado a canção em um show ao vivo no início da semana. Maroon 5 esteve em Salvador em março último para se apresentar. Confira a nova música:

Da redação Maroon 5 lança single com Kendrick Lamar

adblock ativo