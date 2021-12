Maroon 5 é a primeira atração do Rock in Rio 2017

A banda americana Maroon 5 é a primeia atração confirmada para o Rock in Rio 2017, que vai acontecer no Rio de Janeiro. A banda californiana, que esteve em salvador em março, vai se apresentar no dia 16 de setembro, fechando a segunda noite de shows do festival

O Rock in Rio 2017 acontece de 15 a 24 de setembro de 2017.

