Maristela Müller toca nesta terça no Pelô

A cantora goiana Maristela Müller, conhecida pela mistura de axé e metal, faz show nesta terça-feira, 6, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. Além de canções autorais como 'Tá na Cara', 'Coração de Papel' e 'Resposta do Coração', Maristela apresenta sucessos de artistas como Ivete Sangalo, Márcio Mello, Fagner, Psirico e Black Eyed Peas.









