Marisa Orth em curta temporada no Teatro Casa do Comércio

Marisa Orth estará em Salvador nos dias 06, 07 e 08 de agosto para apresentar a peça “O Inferno Sou Eu”, na qual interpreta Simone de Beauvoir, escritora e filósofa francesa. Dirigido por José Rubens Siqueira e com texto de Juliana Rosenthal K, o espetáculo retrata a passagem de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir pelo Brasil.

Ambientada nos anos 60, a produção tem como tema central o diálogo entre a escritora francesa e uma estudante de letras pernambucana admiradora da sua obra. Na montagem, Simone de Beauvoir é retratada não somente como a autora de mais de 20 livros, mas também como mulher, esposa e professora.

Os interessados em conferir “O Inferno Sou Eu”, que chega a Salvador por meio do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro, produzido por Fred Soares, podem adquirir os ingressos. Eles estão à venda no Teatro Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, por R$ 60 (sexta-feira) e R$ 70 (sábado e domingo).



| Serviço |



Espetáculo: “O Inferno Sou Eu”

Quando: 06 e 07 de Agosto, às 21h, e 08 de Agosto, às 20h

Onde: Teatro Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves

Quanto: R$ 60 (sexta) e R$ 70 (sábado e domingo)

