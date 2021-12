Marisa Monte e Mano Brown recebem Mérito Cultural

A cantora Marisa Monte, o chef Alex Atala e outras 24 personalidades receberam nesta quarta-feira, 5, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, a Ordem do Mérito Cultural por destaque em suas áreas de atuação.

"Todas as pessoas reconhecidas hoje representam nossa extrema diversidade cultural, que constitui um dos patrimônios mais importantes do país", disse a presidente Dilma Rousseff no ato de entrega da premiação.

Entre as 26 personalidades premiadas, além de Marisa Monte, Mano Brown e da atriz Patrícia Pillar, estão o chef Alex Atala, o ator Matheus Nachtergaele a escritora Eliane Potiguara e o humorista Henricredo Coelho, o Palhaço Gafanhoto.

Marisa Monte, uma das vozes mais conhecidas da MPB, fez em 2013 uma turnê mundial com o show "Verdade, uma Ilusão".

Atala, por sua vez, emergiu nos últimos anos como um dos mais importantes nomes da gastronomia mundial.

O trabalho da organização Escola da Gente, que promove a inclusão social através da cultura, o grupo de dança Ciranda de Tarituba, a Fundação Sara Kali, dedicada à divulgação da cultura cigana, e o grupo teatral Jantar 11 também foram reconhecidos com o Mérito.

Duas menções especiais foram feitas a duas personalidades que teriam completado 100 anos em 2014: a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992) e a artista plástica Djanira da Motta e Silva (1914-1979).

No encerramento da cerimônia, a cantora Vanessa da Mata interpretou duas músicas de Dorival Caymmi - que faleceu em 2008 e cujo centenário de nascimento foi comemorado em abril - acompanhadas com palmas por Dilma e pelos convidados.

Segundo a ministra de Cultura, Marta Suplicy, as personalidades reconhecidas hoje representam "a expressão mais viva de uma cultura pujante e criativa" e encarnam, tanto no país como para o mundo, "a cultura e a alma brasileira".

