Mario Vargas Llosa teme que livro digital banalize literatura

O escritor peruano Mario Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura de 2010, teme que o impacto do livro digital possa causar uma banalização da literatura, afirmou nesta quinta-feira o próprio escritor, numa palestra em Porto Alegre. "É uma realidade que não pode ser detida. Meu temor é que o livro eletrônico provoque uma certa banalização da literatura, como ocorreu com a televisão, que é uma maravilhosa criação tecnológica, que, com o objetivo de chegar ao maior número de pessoas, banalizou seus conteúdos", argumentou.







Vargas Llosa participou nesta quinta-feira do ciclo de conferências "Fronteiras do Pensamento" na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em sua palestra a professores e estudantes, o escritor admitiu que os formatos eletrônicos já são uma realidade e começam a suplantar o tradicional livro de papel, que, se não desaparecer, tende a ficar relegado a segundo plano.









