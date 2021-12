Mario Cravo tem melhora em quadro de pneumonia e deixa UTI

O artista plástico Mário Cravo, de 95 anos, teve melhora no quadro de saúde e recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, neste sábado, 28. Ele foi internado no último dia 19 com pneumonia.

De acordo com o boletim médico, Mário Cravo permanece na unidade recebendo cuidados médicos, mas foi encaminhado para um apartamento. O artista apresenta melhorias aos tratamentos renal e pulmonar, e respira espontaneamente sem ajuda de aparelhos.

Mário Cravo é escultor, pintor, gravador e desenhista, sendo um dos representantes da primeira geração de artistas plásticos modernistas da Bahia, ao lado de Carlos Bastos e Genaro de Carvalho.

No ano passado, o artista comemorou 70 anos de carreira com a exposição inédita "Cravo – Cabeça de Tempo".

