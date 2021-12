Mário Cravo Jr. ocupará espaço que foi de Auguste Rodin

Desvendamos o segredo que a Secretaria de Cultura (Secult) vinha guardando a sete chaves sobre o que fará para ocupar a lacuna deixada pelas esculturas de Auguste Rodin, que ficam em exposição até o dia 31. As obras estavam no Palacete das Artes - Museu Rodin desde a sua inauguração. Quem vai ocupar o espaço deixado pelo artista francês será o escultor e gravador Mário Cravo Jr.

Os acertos finais para a exposição do artista baiano serão definidos na próxima segunda-feira, quando Cravo e sua equipe irão se reunir com o diretor do museu, Murilo Ribeiro. A previsão é de que a mostra seja inaugurada em janeiro próximo, após as obras de readequação do espaço para receber o novo expositor.

A Secult planeja uma homenagem ao decano, que no dia 13 de abril próximo completará 90 anos. Há quem aposte que a mostra será permanente, mas isso não está definido. Certeza mesmo é que as obras de Mário Cravo ficarão em exposição no museu pelo menos até a data do aniversário do artista homenageado.

