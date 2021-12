Marina Ruy Barbosa responde ofensa em seu Instagram

Marina Ruy Barbosa resolveu rebater uma ofensa que recebeu no Instagram na última quinta-feira, 30. A atriz, que não costuma retrucar comentários, deu uma resposta com bastante classe ao seguidor mal-educado.

O usuário do Instagram escreveu: "Quando ficares velha, nem a Globo vai te querer mais!". A atriz então comentou: "Quando eu ficar mais velha, espero olhar pra trás e me orgulhar das minhas ações, de ter realizado sonhos e de ter construído uma família. Não esquece que todos vamos para o mesmo lugar no final!".

♥️👊🏻 @gioruybarbosa @julianoezuel @sennarafael @dolcegabbana @blush_hair @ara_vartanian @stampa_comunicacao @houseagenciamento Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Mar 29, 2017 às 10:35 PDT

adblock ativo