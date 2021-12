Marília Pêra enfrenta um câncer, diz jornalista

A atriz Marília Pêra respira com a ajuda do balão de oxigênio, acompanhada por seu filho, Ricardo Graça Mello, por sua irmã, Sandra Pêra, e pelo marido, Bruno Rossi. De acordo com a jornalista Hildegard Angel, ela enfrenta um câncer, mas não especificou de qual tipo.

Segundo a publicação feita no blog de Hildegard, nesta sexta-feira, 13, Marília revelou a doença para ela durante um almoço no período de Páscoa desse ano.

No ínicio do ano, a atriz se afastou das gravações do programa "Pé na Cova", da Globo. Em entrevista ao jornal Extra, ela contou que sentia muitas dores nos ossos. "Tive um desgaste nos ossos do quadril, na articulação coxo femural. É a idade mesmo, ocorre com quem foi atleta, bailarina a vida toda. E é o meu caso. Mas sei que forcei a barra quando estava fazendo o musical 'Alô, Dolly'. Eu me comportei como se tivesse 18 anos, fazia sessões duplas de quinta a domingo, subindo escada, pulando, colocando a perna no alto... E segunda, terça e quarta gravava 'Pé na cova'. Comecei a sentir as dores no meio do ano passado e passei por um milhão de exames. Então, perto de gravar a terceira temporada, a dor era agonizante, não conseguia pisar. Tive que fazer uma coisa que nunca havia me acontecido: disse a Cininha (de Paula, diretora) que renunciaria a temporada para fazer os exames, porque ainda não sabia o que eu tinha", revelou.

