Marília Mendonça faz show gratuito no Pelourinho nesta terça

Como parte do projeto "Todos os Cantos", a cantora Marília Mendonça chegou a Salvador para fazer um show surpresa e gratuito nesta terça-feira, 09. O evento acontecerá no Largo do Pelourinho, em frente à casa Jorge Amado, tradicional ponto turístico da cidade, às 19hs.

O “Todos os Cantos” é um projeto ousado, idealizado pela própria cantora que pretende gravar uma música inédita em cada capital brasileira. Marília sempre aparece na cidade de surpresa panfletando nas principais ruas e faz a própria divulgação nas redes sócias. O conteúdo será transformado em um DVD, o terceiro da sua carreira.

