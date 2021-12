Marília Gabriela estreia novo programa e entrevista Pelé e Hebe Camargo

Hebe Camargo e Pelé serão os dois primeiros entrevistados de Marília Gabriela em seu programa no SBT. De acordo com informações publicadas nesta terça-feira, 18, pelo site O Fuxico, a jornalista deve estrear seu novo trabalho no dia 6 de junho.

O 'De frente com Gabi' terá o mesmo formato conhecido do público na década de 90, antes dela ser contratada pela Globo. Marília Gabriela passou duas décadas na emissora de Silvio Santos e aceitou retornar com o programa indo ao ar sempre à meia-noite de domingo.

A volta dela ao SBT foi concretizada no último dia 5. Na época ficou acertado que sua atração fará parte do setor que cuida da linha de shows e não do jornalismo. Outra vantagem concedida é que continue com seu programa de entrevista na GNT, o 'Marília Gabriela Entrevista'.

