Marília Gabriela entrevista ator mas não o deixa falar; veja

A jornalista Marília Gabriela participou de um vídeo do grupo de humor Porta dos Fundos. No cenário do seu programa de entrevistas em um canal fechado, a também atriz brinca com a postura dos apresentadores que perguntam mas não deixam o entrevistado responder.

No vídeo, ela conversa com um ator (Gabriel Esteves, um dos integrantes do Porta dos Fundos) que, aparentemente, é um prodígio da dramaturgia, recebe elogios da crítica, mas não tem chance de falar sobre sua trajetória e projetos. Nesta terça-feira, 20, o vídeo está perto de completar 1 milhão de visualizações.

