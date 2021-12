Marília Gabriela é cotada para trabalhar em novela do SBT

Nos bastidores do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), surgiram boatos de que a jornalista Marília Gabriela pode integrar o elenco da próxima novela da emissora, "Corações Feridos", escrita por Íris Abravanel. As informações foram publicadas nesta quinta-feira, 6, na coluna Outro Canal, assinada por Alberto Pereira Jr e publicada na Folha de S. Paulo.

Apesar de ser a nova contratada da emissora, ela continuará no Canal GNT, no qual também tem um programa de entrevistas, de acordo com informações do G1. Em 2002, Marília Gabriela deixou o SBT para trabalhar no canal fechado. Em 1990, ela já tinha apresentado o "SBT Repórter" e o "De frente com Gabi".

Além de trabalhar como jornalista, ela acumula experiência como atriz, tendo atuado no teatro, cinema e nos últimos seis anos em projetos para televisão, em novelas e séries, o que justifica o possível interesse do SBT em tê-la no novo elenco da novela de Íris Abravanel.

