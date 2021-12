Mariene de Castro recebe Edil Pacheco em encerramento de projeto no Pelô

>> Clique aqui e veja o roteiro de música



O cantor e compositor baiano Edil Pacheco é o convidado de Mariene de Castro no encerramento do projeto “Meu Cumpadre Ferreira”, no qual a sambista homenageia o compositor e parceiro de trabalho Roque Ferreira. O show será realizado nesta sexta-feira, 29, na Praça Pedro Archanjo, no Centro Histórico da capital baiana, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada).



O projeto foi iniciado no dia 8 de outubro, com apresentações todas as sextas-feiras, na Praça Pedro Archanjo. Mariene de Castro resolveu fazer a homenagem ao compositor neste mês, poucos dias após dar à luz ao terceiro filho, por conta da falta de espaço no Pelourinho em novembro e da agenda lotada em dezembro, quando se dedicará às gravações do filme “Quase Samba”, do diretor carioca Ricardo Targino.





