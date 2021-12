Mariene de Castro lança CD em homenagem a Clara Nunes

"O meu canto é uma missão/ Tem força de oração/ E eu cumpro o meu dever". É com os versos da canção Minha Missão, de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, que a cantora Mariene de Castro inicia sua homenagem a Clara Nunes em seu novo disco, Ser de Luz.

O trabalho foi gravado numa casa no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, bem ao estilo "Mariene": ela e os músicos concentrados no disco, dia e noite, como já havia feito em sua produção anterior, o CD Tabaroinha.

Desta vez, entretanto, a gravação contou com uma presença especial: a menininha Maria, a quem Mariene deu à luz há oito meses. "Ela ia para os ensaios, eu amamentava lá. Foi ótimo, a gente ficou num lugar tranquilo, e minha banda é uma família para mim", a cantora afirma.

Mariene escolheu dois caminhos certeiros para homenagear Clara: o samba e as grandes canções da cantora, que morreu há 30 anos. Ao fã de Clara Nunes, Mariene fala cantando O Mar Serenou, Ê, Baiana, Conto de Areia e o Canto das Três Raças. Difícil reclamar.

Apesar da intimidade que Mariene tem ao interpretar a obra de Clara, ela conta que a relação entre as duas não é tão antiga quanto parece. "Ela estava na minha memória da infância, mas eu não tinha domínio sobre o que ela cantava". Isto chegou depois, Mariene conta, e com muito estudo.

Aos poucos, as semelhanças entre as duas foram ficando mais evidentes. "O povo brasileiro sente um amor latente por Clara, e pude contar melhor essa história porque busquei entendê-la. Sabe quando você estuda sua árvore genealógica?", Mariene explica.

Pelo visto (e ouvido), o passeio na história de Clara Nunes rende bons frutos para Mariene. Dos sambas feitos para mexer os pés àqueles mais reflexivos e tristes, como Sem Companhia, Mariene empresta sua voz cheia de entrega, em belos e bem elaborados arranjos.

Dentre os convidados que acompanham Mariene nessa investida sobre a obra de Clara, estão os cantores Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira, cantando, respectivamente, Coisa da Antiga e Juízo Final.

Surica, Áurea Maria e Neide Sant´Anna, pastoras da Velha Guarda da Portela, também se fizeram presente no trabalho, já que eram amigas de Clara Nunes. Elas contribuíram com o coro e diversas dicas fora de cena para Mariene.

Casa nova - Desde que começou o projeto, a cantora passou a viver com a família no Rio de Janeiro. A relação com a Bahia, além de estar muito presente em Ser de Luz, é mantida por constantes viagens para o estado. "A Bahia está em processo de crescimento, de abrir novos caminhos", ela considera.

Sobre o afródromo, projeto proposto por Carlinhos Brown para concentrar os blocos afro num circuito do Carnaval, ela afirma que pode dar certo. "Carlinhos é de muita intuição, é um cacique, certamente não está fazendo nada aleatoriamente. Ele é de Ogum, e eu espero que este projeto seja bom para todo mundo", diz.

Novos projetos - Além de Ser de Luz, Mariene colhe agora outros frutos, como o de um filme que será lançado no segundo semestre no Brasil. "É hora de deixar os filhos crescerem. Não é isso que nossos projetos são, nossos filhos?", ela pergunta, segura da resposta.

adblock ativo