Mariene de Castro homenageia Roque Ferreira com projeto no Pelô

Uma parceria de mais de 14 anos que se transformou em uma homenagem. Mesmo sabendo que faria apresentações poucos dias após dar à luz ao seu terceiro filho, Mariene de Castro decidiu que dedicaria um projeto musical a Roque Ferreira, de quem gravou 16 músicas nos seus dois únicos Cds. É o compositor que delineou a carreira da sambista, como a própria cantora faz questão de enfatizar, e merece, segundo ela, um presente em vida. “ Acredito nessa coisa de ofertar quando a pessoa ainda está aqui. Para mim, é mais verdadeiro”, destacou.



A ideia de fazer a homenagem surgiu desde o início da carreira dela, há cerca de 14 anos, mas será concretizada somente agora, a partir do dia 8 de outubro, na Praça Pedro Archanjo, com “Meu Cumpadre Ferreira”. Na ocasião, haverá participação especial de Roberto Mendes. “É um projeto que já venho tentando. Aí, Roque adoeceu, e comecei a ficar preocupada em fazer somente no final do ano. Em dezembro também seria inviável porque estarei gravando um filme. Em novembro, não havia palco no Pelourinho. Pensei que agora era o momento de fazer, mesmo sendo recente o nascimento do meu filho”, afirmou.

