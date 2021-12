Mariene de Castro homenageia a força feminina nesta sexta-feira, 8

A cantora Mariene de Castro retorna a Salvador para a última edição do "Santo de Casa", nesta sexta-feira, 8, no Espaço Cultural da Barroquinha. O objetivo do evento é debater a intolerância religiosa e fortalecer o discurso do respeito à diversidade.

O quarto show encerra a temporada no Dia Internacional da Mulher, com a abertura das Ganhadeiras de Itapuã. Depois é a vez de Mariene de Castro subir ao palco enaltecendo a cultura popular, resgatando clássicos do repertório do samba nacional, somados às canções autorais gravadas em seus discos.

Mariene recebe nesta noite as cantoras Larissa Luz e Flávia Wenceslau. O encontro da cultura baiana com a pernambucana vai ser sintetizado na participação de Gerlane Lopes - sambista de Pernambuco homenageada no Carnaval de Recife deste ano - repetindo o dueto visto por pernambucanos e turistas na abertura do Carnaval de Recife.

Além disso, a atividade contará ainda com o movimento inter-religios com as presenças dos líderes religiosos Mãe Jaciara e Pai Higor (Candomblé), Pastora Bianca (Anglicana), Pai Marcos (Umbanda), Dom Alfredo (Anglicano Tradicional), Dona Conceição Macedo (Messiânica), Pastora Sonia (Luterana), Mãe Alana (Candomblé) e Tanucha(Umbanda).

Os portões abrem a partir das 18h, e os ingressos estão sendo vendidos em um lote promocional, custando R$30 (meia-entrada) e R$60 (inteira).

adblock ativo