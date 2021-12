Mariene de Castro faz pocket show nesta quinta-feira

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



A cantora Mariene de Castro faz um pocket show e dá autógrafos do seu primeiro DVD, o Santo de Casa - Ao Vivo (Universal Music), nesta quinta-feira, 12, dia do aniversário da cantora, na livraria Saraiva do Shopping Iguatemi, em Salvador. O evento gratuito está programado para começar às 19 horas.



O primeiro DVD da artista foi gravado em 2009, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), e é dirigido por Pico Garcez.

