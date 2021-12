Mariene de Castro e outras 15 atrações fazem show benficente

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Um show beneficente com mais de 15 atrações será realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) no dia 31 de março. A festa contará com apresentações de Mariene de Castro, Carla Visi, Manno Góes, Diamba, Caio Mesquita, Edu Casanova, Nara Costa, Raghatoni, Guig Ghetto, Os Paquitos, Mr João, Na Varanda, Samba Maria, Terra Samba, Beat Beleza e Pirigulino Babilake.

Toda renda obtida com o evento será revertida para crianças atendidas pelo Nacci (Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

| Serviço |

Show beneficente

Quando: 31 de março, às 18h30

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

adblock ativo