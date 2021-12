Mariana Xavier, atriz que interpretou 'Jenifer', faz homenagem a Gabriel Diniz

A tal garota do Tinder, conhecido aplicativo de relacionamento, colocou Gabriel Diniz no topo da lista de músicas mais ouvidas do Spotify no Brasil em janeiro, pela primeira vez. No carnaval, Jenifer foi hit absoluto. No clipe, quem dá vida a garota é a atriz Mariana Xavier. Nesta segunda-feira, 27, ao saber da morte de Gabriel Diniz, ela publicou uma homenagem no Instagram.

"Eu vivo dizendo que a vida é uma montanha-russa de emoções. Hoje a sensação que tenho é de que estou descendo sem freio uma curva radical demais. Dormi celebrando a vida e acordei com a notícia do acidente desse jovem talento no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo", escreveu.

Na foto, em preto e branco, Mariana aparece de mãos dadas com Gabriel Diniz. "Choro, paro. Choro, paro. Mil coisas passam pela cabeça. Foi ele, mas poderia ter sido eu. Poderia ter sido você. O que fica, da forma mais dolorida possível, é o ensinamento de que a vida é um sopro e nossa única certeza é de que precisamos ser o melhor que pudermos hoje", afirma.

Mariana Xavier prefere lembrar do riso, a irreverência e alegria do cantor. "Gabriel era um sol. E o sol, quando se apaga pra gente, é porque foi brilhar em outro lugar", conclui.

adblock ativo