Mariah Carey faz show na Festa do Peão de Barretos

Mariah Carey se apresentará no Brasil no segundo semestre deste ano. A cantora note-americana fará show para os participantes da Festa do Peão de Barretos, no interior paulista, no dia 21 de agosto, segundo a colunista Mônica Bergamo, que publicou nota sobre a vinda da artista ao País nesta nesta quinta-feira, 17, na Folha de S. Paulo.



A Festa de Barretos será o único local no qual Mariah se apresentará em sua passagem pelo Brasil. Ainda de acordo com a coluna, os contratantes exigiram que a cantora não se apresentasse em nenhum local 70 dias antes e 70 dias depois do espetáculo.

Os responsáveis pela contratação são membros do clube “Os Independentes”. Junto com Mariah está prevista a vinda de 40 profissionais, entre músicos e pessoal da produção.

