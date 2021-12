Mariah Carey cancela turnê na América Latina que passaria pelo Brasil

A cantora Mariah Carey reclamou e cancelou a turnê dela pela América Latina. A turnê da norte-americana passaria no começo de novembro pelo Brasil, onde seriam realizados três shows: em Curitiba, São Paulo e Porto Alegre.

A Stage Entertainment, empresa responsável pela passagem dela por aqui, rebateu. Em comunicado enviado no fim da manhã desta quarta-feira, 26, a empresa disse ter sido informada sobre o cancelamento por meio de uma postagem no Twitter oficial de Mariah e defende-se das acusações feitas pela cantora de que seus fãs latino-americanos deveriam receber um tratamento melhor dos promotores de sua turnê por aqui.

"A artista foi contratada através da Lens Events Organização de Eventos Ltda, representante legal da turnê da cantora Mariah Carey no Brasil. A Stage cumpriu com todas as obrigações contratadas", diz o texto da Stage Entertainment enviado à imprensa.

O comunicado ainda informa que a empresa está "tomando medidas para preservar seus direitos, bem como os direitos de todos os clientes, parceiros, patrocinadores e consumidores."

Por fim, a empresa lamenta o ocorrido. "Informamos aos milhares de fãs que em breve os ingressos serão ressarcidos a todos os consumidores."

A informação sobre o cancelamento da turnê foi divulgada pela própria cantora norte-americana, em sua página oficial de Facebook. Até a terça-feira, 25, apenas a apresentação em Curitiba, marcada para 4 de novembro, havia sido cancelada.

De acordo com um pedido de desculpas assinado por Mariah, os shows em São Paulo (dia 1º de novembro) e Porto Alegre (dia 5) também não irão mais ocorrer. "Devastada pelo fato de que meus shows no Chile, Argentina e Brasil tenham sido cancelados", diz a publicação.

Mariah justificou a ausência ao dizer que houve problemas com as empresas que estavam organizando a turnê. "Meus fãs merecem um tratamento melhor do que o recebido por esses promotores de shows. Amo meus fãs na América do Sul e farei tudo o que posso para visitá-los em 2017 da maneira correta. Obrigado a todos por entenderem. Te amo."

Mariah Carey tem 46 anos e já ganhou cinco prêmios Grammy. Ela é uma das artistas que mais vendeu discos na história, com 63 milhões de cópias só nos EUA. Em todo mundo, Mariah já vendeu mais de 250 milhões de discos na carreira.

