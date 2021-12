Maria Rita e Diogo Nogueira homenageiam o samba na Concha

Maria Rita e Diogo Nogueira vão se apresentar na Concha Acústica domingo, 4 de dezembro, às 19h, para homenagear o samba.

Maria Rita vai apresenatar o show "Samba da Maria", no qual homenageia as vozes femininas do ritmo, além de trazer a inédita “Cutuca”, parceria de Davi Moraes, Fred Camacho e Marcelinho Moreira.

Já Diogo inclui sucessos do DVD "Alma Brasileira", como “Porta Voz da Alegria”, “Alma Boemia”, “Clareou” e “Pé na Areia”, além de músicas de Djavan, Cazuza, Gonzaguinha, Milton Nascimento, Tim Maia e Zeca Pagodinho, e de seu pai João Nogueira.

Os ingressos custam R$ 100 (plateia) e R$ 250 (camarote) e estão à venda na bilheteira do TCA, SAC's do Bela Vista e Barra e no www.ingressorapido.com.br.

adblock ativo