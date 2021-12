Maria Rita é a primeira convidada de Jau em projeto musical

>>Clique aqui e veja o roteiro de música



>> Qual a melhor forma de se divertir em Salvador? Deixe a sua dica aqui

Maria Rita é a primeira convidada de Jau no projeto Sintonia Musical, no qual o cantor e compositor baiano receberá grandes nomes da música brasileira em Salvador. A cantora se apresentará na capital baiana no dia 30 de outubro, a partir das 22h, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela.





adblock ativo