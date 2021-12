Maria Cândida confirma o fim do casamento de nove anos

Maria Cândida, jornalista e ex-apresentadora da Record, confirmou o término do seu casamento com o empresário Oscar Ungarelli. Segundo matéria publicada nesta terça-feira, 1º, no site O Fuxico, Cândida não quis falar muito sobre o assunto, mas fez questão de anunciar a solteirice.

“Estou solteira! Acabei de me separar do meu casamento de nove anos, mas não quero falar sobre isso”, disse.

Foram nove anos de matrimônio e uma filha de cinco anos, Lara. Agora, a jornalista diz que tem se dedicado ao trabalho e aos cuidados com a herdeira.

“Estou produzindo um programa independente aos moldes de programas de reportagens e no segundo semestre devemos estrear. Já tenho a emissora certa, mas ainda não posso falar qual é”, completou.

