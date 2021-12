Maria Bethânia lidera indicações para Prêmio da Música Brasileira

O Prêmio da Música Brasileira anunciou nesta terça-feira, 6, a lista de indicados para sua 21.ª edição. São 105 nomes, selecionados a partir dos 695 CDs e 103 DVDs inscritos em 16 categorias. A cerimônia de entrega volta ao Theatro Municipal, no Rio, no dia 11 de agosto, com homenagem a Dona Ivone Lara. A categoria voto popular, para melhor cantor e cantora, está de volta à premiação. A votação começa quinta-feira, 8, no site www.premiodemusica.com.br. Com sete indicações, Maria Bethânia lidera a disputa com os álbuns “Encanteria” e “Tua”.



Ney Matogrosso teve quatro indicações por “Beijo Bandido”, seguido de Caetano Veloso ("Zii e Zie"), Rita Ribeiro ("Tecnomacumba a tempo e ao vivo"), Zeca Baleiro ("O coração do homem-bomba ao vivo mesmo"), João Bosco ("Não vou pro céu, mas já não vivo no chão") e Zélia Duncan ("Pelo sabor do gesto"), com três indicações. Dois CDs concorrem em três categorias: “Afro samba jazz” - a música de Baden Powell, de Mario Adnet e Phillippe Baden Powel, e “Luz da Aurora”, de Hamilton de Holanda e Yamandu Costa. A lista completa está no site do prêmio.

