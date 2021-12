Maria Bethânia faz show especial com leituras e música no TCA

Maria Bethânia vai apresentar, quarta-feira, 14, às 21h, o show "Bethânia e as Palavras", no qual a cantora vai declamações de poemas e leituras de textos, além de canções pouco usuais do repertório.

Bethânia estará acompanha do do violonista Paulinho Dafilin e do percussionista Carlos Cesar. Os ingressos custam de R$ 100 a R$ 150 e podem ser comprados nas bilheterias do TCA e no site Ingresso Rápido.

