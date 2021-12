Margareth recebe Elba Ramalho, Tatau e Muzenza no Afropop

Após receber Daniela Mercury e Mariene de Castro no primeiro ensaio do Movimento Afropop Brasileiro na última quarta-feira, Margareth Menezes contará com as participações de Elba Ramalho, Tatau e do grupo afro Muzenza na próxima festa, no dia 16. O evento acontece Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho, a partir das 20 horas.

adblock ativo