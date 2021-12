Margareth recebe Chico César, Lazzo e Márcia Short no Mercado Iaô

Chico César e Márcia Short são os convidados de Margareth Menezes para participar de seu show no Mercado Iaô neste domingo, 18, das 10 às 20 horas, no espaço cultural na antiga fábrica de Linhos Nossa Senhora de Fátima, na Ribeira. O show será ás 17h30.

Os portões serão abertos às 10 horas, com entrada franca até 13 horas. A partir deste horário, os ingressos estarão à venda pelo valor social por R$ 20. Não haverá venda antecipada, apenas na bilheteria no dia do evento.

Em uma área de 7.000 m², o Mercado Iaô reúne artesanato, moda, acessórios, decoração, gastronomia, artes plásticas, música, teatro, dança, entre outras manifestações culturais da Bahia. A arrecadação será revertida para a manutenção do mercado, que tem como principal objetivo fomentar a cultura na Península de Itapagipe, através do incentivo ao empreendedorismo e do resgate da identidade cultural da Bahia.

