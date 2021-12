Margareth Menezes vai cantar na canonização de Irmã Dulce

A cantora Margareth Menezes se apresentará na Cerimônia de Canonização de Irmã Dulce em 13 de outubro, data em que a baiana faz aniversário. Sua participação será na abertura da cerimônia presidida pelo Papa Francisco, às 10h, no Vaticano, na Itália.

Atualmente, Margareth está cumprindo agenda de shows e gravação do disco. Ela diz estar muito emocionada com o convite e já está pensando no repertório do show.

“Estou muito honrada com este convite e feliz por ter conhecido a irmã Dulce na minha infância. Ainda menina tive a oportunidade de encontrar com ela, mas meu pai e minha mãe tinham uma relação mais próxima porque morávamos vizinhos ao hospital. Era constante tomar a benção em nossos encontros”, lembra Margareth.

A cantora se apresenta ao lado do acordeonista cearense Waldonys, que junto com ela faz parte do grupo de Embaixadores de Irmã Dulce.

Além do show, serão realizados mais dois eventos depois da oficialização da canonização da freira baiana, que será a primeira santa nascida no Brasil e será chamada de Santa Dulce dos Pobres.

A primeira missa em honra da santa acontece em 14 de outubro, às 10h, na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma. E no Brasil, a celebração acontece em Salvador, no dia 20 de outubro, às 16h, na Arena Fonte Nova.

