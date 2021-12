Margareth Menezes recebe Ivete no Mercado Iaô

Ivete Sangalo será a convidada de Margareth Menezes na última edição da terceira temporada do Mercado Iaô, domingo, 12, às 17h. A última edição do evento também tem como atração o ator Jackson Costa fazendo uma homenagem a Riachão, com a participação do próprio compositor, às 16h30, na abertura do palco principal.

No Galpão das Artes, das 15 às 17 horas, Riachão também é homenageado como personagem do primeiro livro da cantora Vânia Abreu, Eu e meu lugar, lançamento da coleção infantojuvenil Eu vim da Bahia, que ganha tarde de autógrafo promovido editora pela Caramurê.

O evento tem entrada franca das 10 horas até às 15 horas, após este período será cobrado R$ 10. Não haverá venda antecipada e cada pessoa pagará o seu convite em dinheiro na entrada. A arrecadação será revertida para a manutenção do mercado, que tem como principal objetivo fomentar a cultura na Península de Itapagipe, através do incentivo ao empreendedorismo e do resgate da identidade cultural da Bahia.

