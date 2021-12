Margareth Menezes recebe Daniela Mercury no Mercado Iaô

Daniela Mercury é a convidada especial de Margareth Menezes neste domingo, 15, no Mercado Iaô, na Ribeira. Na abertura do palco principal, o ator Jackson Costa apresenta o Sarau do Poeta, resgatando os versos e a musicalidade da Bahia de Caymmi, Gregório, Amado e Castro Alves.

Já no palquinho, a atração é o show instrumental de Maurício Lourenço, com participação de Alexandre Pessoa. Agora, a entrada franca será das 10 às 15 horas. Após este período será cobrado R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).

O evento ocupa toda a antiga Fábrica de Linho Nossa Senhora de Fátima, uma área de 7.000 m², com espaços de gastronomia e o Galpão das artes que reúne artesanato, moda, acessórios, decoração e artes plásticas, além de música, teatro, dança, entre outras manifestações culturais da Bahia.

